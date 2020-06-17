الاتحاد السعودي يكشف عن خطته لاستكمال البطولات المحلية









أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خطته لاستكمال البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة، بعدما حدد يوم الرابع من شهر أغسطس كموعد لبدء المنافسات.





وأفصح عن البرتوكول الذي سيتم اتباعه خلال المباريات، والذي جاء كالتالي:





1-تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس بدكة البدلاء.





2-على الممارس الرياضي تقليل الاحتكاك مع زملائه والابتعاد عن التجمعات.





3- إغلاق المناطق المخصصة للصلاة.





4- منع الحضور الجماهيري.





5- منع المصافحة والعناق عند الاحتفال بتسجيل الأهداف.





6- منع تبادل قمصان اللاعبين مع بعضهم البعض بعد نهاية المباريات.





7- إلزام حكام غرفة "VAR" بلبس الكمامة طوال وقت المباراة.





8- منع الاحتفالات، والتكريم، والتتويج.





9- منع العاملين أو الرياضيين من كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة من الحضور للملاعب.





10-تطهير أدوات التحكيم مثل الراية والصافرة والكروت.





11- تطهير قوائم أبواب المرمى، والكُرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بين الشوطين وبعد كل مباراة.





12- على المدربين والجهازين الإداري والطبي لبس الكمامة طوال المباراة.





13- إيقاف اللقاءات الصحفية والإعلامية وحصر لقاءات اللاعبين والمدربين عبر وسائل التقنية أو تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء اللقاء الصحفي.





14- تخصيص مساحة لا تقل عن مترين لكل مصور بما يضمن التباعد الاجتماعي بينهم.



