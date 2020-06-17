ضرب الرمل يتصدر استفتاء 'الفجر الفني' كأفضل مسلسبل خليجي -17 يونيو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي اليوم الاربعاء الموافق 17 يونيو، حيث حصل على 6969 صوتًا، بنسبة 31,15%، ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6425 صوتًا، بنسبة 28,72%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

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