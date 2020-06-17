يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده:"محظوظة إننا اشتغلنا سوا"







مسلسل "خيانة عهد" جمع بين يسرا وبيومي فؤتد وتم عرضه في موسم رمضان الماضي ، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي









يحتفل الفنان بيوني فؤاد بعيد ميلاده الـ 55، حيث حرص عدد كبير من الفنانين بتوجيه ريائل تهنئة منهم النجمة يسرا، التي نشرت صورة تجمعها برفقة أبطال مسلسل "خيانة عهد" ومن بينهم بيومي فؤاد ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .وعلقت على الصورة قائلة: "السنة دي أنا كنت محظوظة إننا اشتغلنا مع بعض ، كل سنة وأنا طيب وسعيد ، كل سنة وأنت سبب ضحكة وسعادة حبايبك اللي حواليك ، وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح وتكون دايما مرتاح البال".