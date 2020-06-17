موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:52 ص
برشلونة وإشبيليه
برشلونة وإشبيليه
محمد جمال


حقق فريق برشلونة فوز هام امس على ليجانيس ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

وسجل أهداف برشلونة كل من انسو فاتي وليونيل ميسي ليستمر الفريق فى صدارة الليجا الإسبانية.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية خارج الأرض يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو.

وتقام المباراة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويذكر أن البلوجرانا فى صدارة الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بينما إشبيلية فى المركز الثالث برصيد 51 نقطة

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