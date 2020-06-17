موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية









حقق فريق برشلونة فوز هام امس على ليجانيس ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.





وسجل أهداف برشلونة كل من انسو فاتي وليونيل ميسي ليستمر الفريق فى صدارة الليجا الإسبانية.





ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية خارج الأرض يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو.





وتقام المباراة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.



