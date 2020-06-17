آدم وهدان يتصدر استفتاء 'الفجر الفني' كأفضل ممثل صاعد- 17 يونيو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:43 ص
آدم وهدان
آدم وهدان
روان هيثم
استطاع الطفل آدم وهدان أن يخطف الأنظار بعد مشاركته في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، فتميز بأدائه الرائع وحضوره المستمر وتقمصه للشخصية بشكل جيد، مما أشاد الجميع بنجاحه.

وحصل آدم في استفتاء "الفجر الفني" علي نسبة 611786 صوت بما يعادل 33.33 % ؛ كما حصد مسلسل لعبة النسيان 228582 صوت بما يعادل 11.83%، اليوم الاربعاء الموافق 17 يونيو وسوف يتم إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال ساعات قليلة من الآن.


يُشار أن مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول إطار الإثارة والغموض والتشويق، والمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان وآخرين.

نبذة عن آدم وهدان

بدأ مشواره الفني عام 2018 بمشاركته في مسلسل "عزمي وأشجان" وفي نفس العام شارك بفيلم "خلاويص"

وفي عام 2019 شارك في مسلسل "لأخر نفس" النجمة ياسمين عبدالعزيز ، وقام بدور نجل الفنان أمير كرارة في مسلسل "كلبش3".

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