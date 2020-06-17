بالترتيب.. ميسي يتصدر هدافي الدوري الإسباني بفارق كبير

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:23 ص
ميسي وبنزيما
ميسي وبنزيما
غدير أحمد


اشتدت المنافسة بين لاعبي الدوري الإسباني في سباق الهدافين، بعد عودة الليجا التي توقفت نحو ثلاثة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الجولة الثامنة والعشرون صراع قوي بين هدافي البطولة،  حيث تمكن برشلونة من تحقيق فوزًا مهمًا على ليجانيس، بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من أنسو فاتي وليونيل ميسي.

و يتواجد في صدارة الهدافين، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة برصيد 21 هدف، الذي استطاع التسجيل في مباراة اليوم هدف بضربة جزاء في الدقيقة 69.
 
ويأتي في المركز الثاني كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد برصيد 14 هدف، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الملكي.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:

 1_ليونيل ميسي 21 هدفًا.

2_كريم بنزيما 14 هدفًا.

3_لويس سواريز 11 هدفًا.

4_لوكاس بيريز 11 هدفًا.

5_جيرارد مورينو 11 هدفًا.

6_روجر مارتي 11 هدفًا.

7_أوكامبوس 11 هدفًا.

8_أنخيل رودريجيز  10أهداف.

9_ راوول جارسيا 9 أهداف.

10_ ياجو أسباس 9 أهداف.

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