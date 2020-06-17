إيمان العاصي تتنشر صورة مع ابنتها بعد شفائها من "كورونا"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة إيمان العاصي،  مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة برفقة ابنتها بملابس رياضية بعدسة خالد فضة، وذلك بعد شفائها من فيروس "كورونا".

وعبرت عن حالة الحب الخاصة والمختلفة التي تجمعهما بهذه الكلمات: "بنتي وصحبتي وأختي وكل حاجة حلوة في دنيتي ، مش قادرة أفتكر حياتي قبل ما تيجي الدنيا كانت عاملة ازاي ، هي اللي أمي مش أنا اللي أمها طيبة وحنينة عليا أكتر من أي حد في الدنيا .

وتابعت صاحبتي اللي بحب أحكي لها وأفضفض وأنا في حضنها ، هي كفاية عليا في الدنيا دي مش عايزة غيرها.

وشاركت "العاصي" في بطولة مسلسل "بخط الإيد" بجانب الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وصفاء جلال ومحمد حاتم ومحمد محمود.

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