إيناس شاهين تتصدر استفتاء الفجر الفني اليوم الاربعاء 17 يونيو كأفضل ستايلست

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل، منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.



تصدرت الستايلست إيناس شاهين استفتاء الفجر الفني اليوم الاربعاء الموافق 17 يونيو، كأفضل ستايلست لمسلسل"ب 100 وش"، حيث حصدت على 6332292 صوت وتليها الكاتبة إنجي علاء في المركز الثاني.





يذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة شعبية نصابة تتعرض لكثير من المواقف في إطار الدراما الشعبية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومحمد عادل ومحمود الشرقاوي وبيومي فؤاد.