ربيع ياسين يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل لرمضان صبحي

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي المعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل.





وقال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب كبير وقادر على تقديم الكثير لصفوف القلعة الحمراء في السنوات المقبلة، ولكنه ليس بديلا لرمضان صبحي.





وأوضح ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طريقة لعب كهربا تختلف عن رمضان صبحي، ورمضان لاعب كبير ورحيله عن الأهلي سيؤثر بكل تأكيد"



