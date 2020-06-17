ربيع ياسين يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل لرمضان صبحي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:18 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي المعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل.

وقال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب كبير وقادر على تقديم الكثير لصفوف القلعة الحمراء في السنوات المقبلة، ولكنه ليس بديلا لرمضان صبحي.

وأوضح ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طريقة لعب كهربا تختلف عن رمضان صبحي، ورمضان لاعب كبير ورحيله عن الأهلي سيؤثر بكل تأكيد"

وتابع: "لو رحل رمضان عن الأهلي، من جهة نظري، سيحتاج إلى التعاقد مع لاعب أخر بجانب كهربا ليكون هناك أكثر من بديل في ذلك المركز".

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