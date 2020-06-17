موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني









يستضيف ملعب الفريدو دى ستيفانو معقل ريال مدريد مباراة قوية ومنتظرة بين المرينجي وفالنسيا ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني تحت قيادة الحكم جوزيه سانشيز.





وتقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم الخميس فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 بينما فالنسيا فى المركز الثامن برصيد 43 نقطة .



