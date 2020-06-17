نجم الأهلى السابق يوجه رسالة إلى فايلر









ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول وجود عروض للمدير الفنى السويسري للنادى الأهلي رينيه فايلر للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.





وعلق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء.





وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه".





وأوضح: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين".



