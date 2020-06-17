عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي النقاب عن تدهور حالة والدتها الصحية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت عبر حسابها: "يارب يا امي يارب يا امي .. يارب ياكريم إكرمها بكرمك يا شافي اشفيها ،يارب ياعفو اعفو عنها.. يارب يامنان من عليها وعلينا بالصحه.. يارب يارحيم ارحمها.. يارب اجعل ألمها في ميزان حسناتها.. يارب يالطيف الطف بها وبنا.. يارب ياحفيظ احفظها وردها إلينا سالمة".

وتابعت: "يارب ياقهار اقهر مرضها.. يارب ياسميع إسمع دعوانا.. يارب يامجيب أجب دعوانا ،،يارب يامقتدر أنت القادر وحدك علي شفائها.. آمين آمين آمين يا قادر يا مجيب استجب لدعائنا لها يا رحمن يا ودود يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل".

كانت أميرة مختار أشارت منذ قليل إلى أن والدتها لا تزال على جهاز التنفس الصناعى، قائلة "مامى ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعو لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".‏


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