هاني رمزي يدعم شريف منير بعد تعرضه للتنمر على السوشيال ميديا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

￼ساند الفنان هاني رمزي، النجم شريف منير بعد تعرضه للتنمر علي السوشيال ميديا ، من خلال مشاركة متابعيه بصورة تجمع شريف بأبنائه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .

وعلق هاني رمزي علي الصورة قائلا: "صديقي شربف بناتك قمر وأحلي البنات.. ربنا يحفظهملك ويخليك ليهم.. من حقك تفرح بيهم".

أزمة شريف منير
اشتعلت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلها بنات شريف منير الفنان المصري الذي قرر أن ينشر صورة لابنتيه الصغيريتين سنًا، كاميليا وفريدة معبرًا عن شهوره كأب وفرحة يريد أن يشاركها محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ بنات شريف منير بهجوم غير مبرر عليهما على حساب والدهم الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" في مشهد "تنمري" جديد، وبوازع ديني "مختلق" وغير حقيقي ينهال عليه البعض بالشتائم.

وغضب بنات شريف منير ووالدتهم من هذا الهجوم الغير مبرر عليهما مطالبين والدهم بحذف الصورة التي نشرها وعلق عليها: "فريدة شريف منير اللى قاعدة.. كاميليا شريف منير اللى نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

حُذفت صورة بنات شريف منير من حسابه على "إنستجرام" وسط إصرار من زوجته لمنع المزيد من الأذى و"التنمر" إلا أنه أعاد نشر نفس الصورة بعدما حذفها، مطالبًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة حقه ممن هاجموه وجرحوه هو وبناته.
وظهرت بنات شريف منير كاميليا وفريدة في فيديو عبر تقنية "البث المباشر" مع والدهم الفنان المصري صاحب التاريخ الكبير، الذي طالب بضرورة أن يتمسك الجميع بحقوقهم والإبلاغ عن أي إساءة.

وبدا على وجه بنات شريف منير حالة من الحزن الذي سيطر عليهما لما لاقوه من إهانات بعدما نشر والدهم صورة لهما في غرفتهما، والتي لقت هجومًا كبيرًا من قبل البعض، ومحدثينه بلغة "الدين".

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