ديبالا يشعر بالغيرة من صفقات يوفنتوس









أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، يشعر بالغيرة من زملاؤه داخل الفريق.





وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ديبالا لا يمانع من تجديد عقده مع يوفنتوس، ولا يرغب في الرحيل عن الفريق.





وتابعت الشبكة، أن ديبالا غير راضي في يوفنتوس بسبب أن بعض الصفقات الجديدة في صفوف البيانكونيري هذا الموسم تتقاضى راتبًا سنويًا أكبر منه.





وانضم الهولندي ماتياس دي ليخت والويلزي آرون رامزي، إلى يوفنتوس هذا الموسم ويحصلان على راتب يفوق باولو ديبالا.



