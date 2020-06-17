مقترح اتحاد القدم السعودي لاستكمال بطولتي الدوري والكأس

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:00 ص
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الاتحاد السعودي لكرة القدم
أمل الحلفاوي


أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا منذ عدة أيام يكشف فيه عن موعد عودة المنافسات الرياضية يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل.

كما أشار إلى أنه سيتم استئناف التدريبات الجماعية للأندية بداية من الـ21 من شهر يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي كان توقف في المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

مقترح الاتحاد السعودي لمباريات كأس الملك

وقدم اتحاد القدم اقتراحا بإقامة مباريات الأدوار النهائية في كأس الملك، يومي الثاني عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، على أن يقام نصف النهائي في 12 من سبتمبر، والنهائي في 15 سبتمبر.

خطة استكمال مباريات الدوري السعودي للمحترفين

كما اقترح إقامة مباريات الدوري السعودي المتبقية، على جولتان كل أسبوع، على أن تقام  4 مباريات في اليوم الأول، أو 5 مباريات في اليوم الثاني، وسيتم إصدار الجدول الجديد خلال اليومين المقبلين.

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