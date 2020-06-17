عاجل.. استقالة مدرب الزمالك بسبب كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:52 ص
الزمالك
الزمالك
أحمد السيد



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تقدم سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض باستقالته في حالة إستئناف بطولة الدوري المصري للموسم الحالي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: أنا كنت اعذر سامي الشيشيني لأنه خائف على نفسه ولا أقدر أن أقول له ستتواجد بالعافية.

واضاف: أعلنوا الأهلي بطلاً للدوري ولكن حياة الجميع أهم من أي بطولة، لو الأزمة في البطولة امنحوها للأهلي، واقول للجنايني انت تتحدث عن تدخل حكومي في الرياضة المصرية وهذا قد يتسبب في إيقاف النشاط بالكامل.

وتابع: أعمل ما تريد يا عمرو الجنايني، نزل الزمالك والمصري والإتحاد وغيرهم من الأندية الكبيرة إلى الدرجة الثانية، واعطوا الدوري للنادي الذي يحصل عليه كل عام.

وواصل: كنا أول ناد في مصر يغلق أبوابه بسبب مكافحة الفيروس، وكنا أيضا أول ناد قام بتسديد الاشتراكات، نحن نسير على نهج الدولة .

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