تعليق ريهام حجاج على انتحار سارة حجازي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

علقت النجمة ريهام حجاج علي انتحار سارة حجازي المقيمة في كندا، والتي تركت رسالة لأهلها وأصدقائها عن قسوة تجربتها في الحياة التي لم تتحمل اتعايش معها.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " قائلة: "هو اللي شايف ان الرحمة لا تجوز علي سارة ايه مشكلته مع اللي بيترحم عليه ، أنه بيعمل حاجة حرام".

وأضافت طب و لو بيعمل حاجة حرام.. هو حايتحاسب و لا انت ولو هو دخل النار.. انت فارق معاك ايه و انت اصلا ماتعرفوش؟

وتابعت يا جماعة انتم بتتخانقوا طول الوقت علي السوشال ميديا! ، احترم الرأي الآخر حتي لو شايفه غلط.. اقبلوا اختلاف بعض ، حتي ربنا سبحانه و تعالي ساب للبني آدم اللي هو و لا حاجة بالنسباله..حرية الايمان به".


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