شقيقة أحمد زكي تفجر مفاجأة جديدة.. وتكشف عن خلاف بينها وبين أخيها بسبب مسلسل أحمد زكي (فيديو)





تحدثت منى عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي عن تجسيد محمد رمضان لشخصية الراحل أحمد زكي معبر عن استيائها بسبب معرفتهم هذا الخبر من الصحف وعدم الرجوع إليهم.وكشفت في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، عن مفاجأة قيام والدتها بتسجيل شريط يوجد به قصة أحمد زكي منذ ولادته وأشياء لا يعرفها عنه أخواته وذلك أثناء مرضه وذهابهم لمستشفى دار الفؤاد لتلقيه العلاج.وذكرت أن أخيها غير الشقيق عند معرفته بمسلسل محمد رمضان، الجديد الذي يجسد فيه شخصية أحمد زكي قام بعرض 3 مليون جنيه وشقة المهندسين بمقتناياتها للبيع في سبيل ذلك.وأضافت منى عطية، أن أخيها ليس له الحق في المشاركة بهذا المسلسل حيث أن والدتها تنازلت عن حقها في الميرات لهيثم أحمد زكي ولكنه لم يهتم لهذا الأمر.