أرمل هالة فؤاد لـ"الفجر الفني": لا يصح تجسيد شخصيتها في مسلسل بعد اعتزالها الفن

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

أعرب عز الدين بركات، أرمل الفنانة الراحلة هالة فؤاد عن اندهاشه من بعض التعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه لـ"الفجر الفني" عن رفضه لظهور شخصية هالة فؤاد زوجته.

ورد بشدة علي هجومهم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلا: "ردا علي بعض التعليقات التي وردت عن رفضي الزج باسم زوجتي المرحومة هالة: ارجو كل من أراد التعليق ان يكون تعليقه مبني عن فهم وعلم كامل بما يعلق به دون اي تجريح ولا يكون التعليق لمجرد التعليق".

وتابع حديثه قائلا: "فزوجتي رحمة الله عليها تحجبت بعد ولادة رامي وامتنعت عن التمثيل حتي جاء امر الله ووافتها المنبه وانا علي علم بكل كبيرة وصغيرة عن تلك الفترة التي عاشتها معه فلا يجب ولا يصح لخدمة العمل نفسه ان اسرد اشياء مزيفة وليست حقيقية وخاصة مع عدم تواصل أحد معي من فريق عمل المسلسل".

واختتم حديثه قائلا: "و لا يصح ان تجسد شخصيتها بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب احتراما لشخصها ورغبتها رحمة الله عليها وأتمني التعود ان نحترم مشاعر بعضنا البعض وان نعرب عن ارائنا بكل احترام ودون اساءات".

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