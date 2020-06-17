عاجل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:40 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
الفجر
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات)، والامتحان التكميلي بنظام "الاختبار المنزلي"، للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي، إلى الثالث الإعدادي.

وقال "شوقي"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعقد امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات) والامتحان التكميلي بنظام "الاختبار المنزلي" للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي في المواد المضافة للمجموع وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتي ١٥ مارس ٢٠٢٠".

وتابع وزير التربية والتعليم: "يعقد الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص"، لافتا إلى أن المدرسة سوف تخطر الطلاب، وتعد الاختبار وتحدد موعد تسليم واستلام الطالب للاختبار.
عاجل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني
عاجل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني

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