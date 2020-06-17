عاجل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات)، والامتحان التكميلي بنظام "الاختبار المنزلي"، للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي، إلى الثالث الإعدادي.





وقال "شوقي"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " يعقد امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات) والامتحان التكميلي بنظام "الاختبار المنزلي" للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي في المواد المضافة للمجموع وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتي ١٥ مارس ٢٠٢٠".



