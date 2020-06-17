رزان المغربي عن إحدى صورها: "أنا ملكة العالم"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:39 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة رزان المغربي، جمهورها بصوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وظهرت رزان تركب خيل، معلقة علي الصورة قائلة: "أركب وأجري بحريه ، خيولي تعطيني أجنحة لأطير بها ، أنا ملكة العالم".

يشار إلى أن رزان شاركت في تقديم برنامج "اغلب السقا" والذي تخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام وتم طرحة على قناة " mbc"، وتدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وتعد أخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل رسائل عام 2019 ، والتي حققت من خلاله نجاحا جماهيريا .

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