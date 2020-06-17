خاص.. لـ"الفجر الفني".. شقيقة أحمد زكي ترد على وريث هيثم زكي بخصوص مسلسل محمد رمضان





وأضافت أن ماتم تداوله من قبل محامي رامى بخصوص بيع شقة المهندسين، لن يستطيع أن يفعله كما صرح لأن هناك أمور جديدة ظهرت بخصوص هذا الموضوع.



جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.

أكدت إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، أن رامي شقيق الراحل هيثم زكي، لا يعتبر وريث أحمد زكي، فهو وريث هيثم فقط، ولا يمث بأي صلة لشقيقها أحمد زكي.وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أن ليس من حق رامي شقيق هيثم زكي، هو ومحاميه أن يتحدثا بشأن هذا العمل الدرامي، لأنهما ليس لهما حق الموافقة أو الرفض.