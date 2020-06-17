خاص.. لـ"الفجر الفني".. شقيقة أحمد زكي ترد على وريث هيثم زكي بخصوص مسلسل محمد رمضان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أكدت إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، أن رامي شقيق الراحل هيثم زكي، لا يعتبر وريث أحمد زكي، فهو وريث هيثم فقط، ولا يمث بأي صلة لشقيقها أحمد زكي.

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أن ليس من حق رامي شقيق هيثم زكي، هو ومحاميه أن يتحدثا بشأن هذا العمل الدرامي، لأنهما ليس لهما حق الموافقة أو الرفض.

وأضافت  أن ماتم تداوله من قبل محامي رامى بخصوص بيع شقة المهندسين، لن يستطيع أن يفعله كما صرح لأن هناك أمور جديدة ظهرت بخصوص هذا الموضوع.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.

أخبار تهمك

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. استقالة مدرب الزمالك بسبب كورونا

منذ 39 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:52 ص

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

12:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟