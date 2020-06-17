"ماما تعبانة.. ادعوا لها".. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر مستجدات حالة والدتها الصحية

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، اخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، موضحة أنها لا تزال غير مستقرة.





وأوضحت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن والدتها ما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى ‏العزل في الإسماعيلية.





وأشارت إلى أن الفنانة القديرة لا تزال على جهاز التنفس الصناعى، قائلة "مامى ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعو لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".‏



