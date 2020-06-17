شقيقة أحمد زكي لـ"الفجر الفني"عن تجسيد شخصيته: من حقي أن أرى السيناريو أولا.. ومحمد رمضان جدير بذلك









أعلنت إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، عن موافقتها التامة لعمل مسلسل درامي يجسد شخصية شقيقها، مضيفة أنها سعدت بهذه الفكرة، ولكن هناك بعض الشروط.وكشفت إيمان لـ"الفجر الفني"، عن شروطها للموافقة على فكرة تجسيد حياة الراحل أحمد زكي، قائلة: "أشوف السيناريو أولاً هل هو يحكى قصة حياة أحمد زكى بدون مغالطات، لأن هناك فرق بين الدراما والتاريخ، فالدراما خيال الكاتب أما التاريخ من الواقع يعني أحداث وقعت بالفعل".وعلقت عن رأيها في تجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الراحل أحمد زكي، قائلة: "محمد رمضان جدير بتجسيد شخصية أحمد زكي ومناسب بالفعل"، لافتة إلى أن محمد رمضان لم يتواصل معاها حتى الآن.وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.