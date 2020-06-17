شاهد.. أول صورة لياسر جلال من كواليس مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم ياسر جلال محبيه بصورة من كواليس تصوير مسلسل سيف الله خالد بن الوليد ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهر ياسر بالصورة برفقة إسلام حافظ ومجموعة من فريق العمل ، وعلق قائلا " سيف الله خالد بن الوليد " .

مسلسل "سيف الله - خالد بن الوليد" بطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، بيومي فؤاد، يوسف شعبان، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد فراج، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج "سينرجي".

يذكر أن ياسر جلال، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى ونجلالء بدر ومي عمر وأحمد صلاح حسني.
شاهد.. أول صورة لياسر جلال من كواليس مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"
شاهد.. أول صورة لياسر جلال من كواليس مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"

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