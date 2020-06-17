مرتضى منصور لعمرو الجنايني:" لا تجرؤ على معاقبة أي فريق"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:13 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي


تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن كواليس جلسة أندية الدوري المصري اليوم مع مسؤولي اللجنة الخماسية، التي أقيمت في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: ٤ أندية رفضوا إستئناف بطولة الدوري، والأهلي وانبي فقط هم من قالوا نعم.

وأضاف:" مع احترامي لعمرو الجنايني ولجنته.. أنت لا تملك ولا تجرؤ على توقيع أي عقوبات على أي ناد يرفض التصويت، ورئيس الجمهورية يأتي من خلال التصويت ورؤساء الأندية والاتحادات وغيرها يأتي بالتصويت، فكيف تتحدث عن عقوبات للأندية التي ترفض استئناف الدوري".

وتابع:"فرج عامر قال لي أنا ضد استئناف الدوري، وبعد ما تحدث له شخص من الأهلي قام بتغيير رأيه، سموحة يتجه يسار اذا توجه مرتضى منصور ومحمد مصيلحي يمين"

وواصل:" أندية الدرجة الثانية والثالثة لا تمتلك الإمكانيات لشراء الملابس الرياضية، هل هناك أي مسؤول تواصل معهم، لماءا تتعامل معهم مثل العشوائيات وهم أساس الرياضة، لابد من أن يقوم عمرو الجنايني بحل المشاكل وليس اقصائهم من الجمعية العمومية".

وأردف:" محمود الخطيب لا يرغب في الجلوس مع ممثل نادي الزمالك، كيف تقوم يا جنايني بعمل اجتماعات بنظام المجموعات، على مدار أكثر من يوم ،هذا هزار كان لابد من عمل إجتماع موسع ومن لا يلتزم يعاقب". 

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