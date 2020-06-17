الكشف عن مدة غياب لوكاس فاسكيز عن ريال مدريد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:11 ص
لوكاس فاسكيز
لوكاس فاسكيز
عبد القادر عرابي



ذكر تقرير صحفي اليوم، مدة غياب الجناح الإسباني الدولي لوكاس فاسكيز، عن نادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في ساقه اليمنى خلال تدريبات فريقه، إستعداداً لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة غياب اللاعب قد تبلغ 15 يوماً عن الفريق، بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب اليوم.

وأكدت الصحيفة، أن فاسكيز سيغيب عن لقائي ريال مدريد المقبلين ضد ناديي فالنسيا وريال سوسيداد، في الجولتين 29 و30 من الليجا.

وشددت الصحافة، أن خبر إصابة فاسكيز تسبب في صدمة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث يعد أحد أهم اللاعبين بالنسبة لزيدان.


ويواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا مساء الخميس المقبل بملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المرك الثاني في ترتيب أندية الليجا برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، صاحب الـ61 نقطة.

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