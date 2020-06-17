أصحاب سوابق.. تشريح جثة شخصين قتلهما مجهولون بأوسيم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة شخصين لقيا مصرعهما إثر إطلاق نار من قبل مجهولون بمنطقة أوسيم، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة مقتل شخصين بأوسيم وإصابة آخر، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين، أن المجني عليهما سابق اتهامها في قضايا مخدرات.

وأفادت التحقيقات، أنه تم العثور على أسلحة نارية ومواد مخدرة محل الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية أن وراء قتلهما خلاف على المخدرات، وجاري الاستماع لاقوال المصاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخصين سابق اتهامهما فى قضايا مخدرات، على يد مجهولون أطلقوا النار عليهما، ما أسفر عن مقتل كلا من: "محمد. ص" و"محمود. ص"، بينما أصيب "علي. م".

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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