أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأفال بقصر العيني: إن الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا، وكذلك أقل شدة عند التعرض للفيروس، وأقل عدوى، موضحًا أنه ينطبق على الأطفال ما ينطبق على الكبار في الأمراض المزمنة وفيروس كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا أشد على أصحاب الأمراض المزمنة سواء من الأطفال أو الكبار.





وأضاف "البليدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن نسبة الإسهال والقئ في الأطفال عند التعرض للإصابة بكورونا أكثر من الكبار، لافتًا إلى أن الطفل الطبيعي يتعرض للأنفلونزا من 7 إلى 12 مرة سنويًا.





ونوه أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، بأن حساسية اختبارات فيروس كورونا لم تصل إلى 100% في أي مكان، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع الطفل المصاب بالأنفلونزا على أنه أصيب بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس، ويجب أن يتعامل مع شخصه واحد فقط.





وتابع أنه يُمنع ارتداء الكمامة للأطفال أقل من عامين كحد أدنى، مشددًا على أنه لا يصح رش الكحول على الكمامة الطية؛ لأنه يفسدها، ويجعل مسام الكمامة تًفتح، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.



