أحمد فلوكس يعيد نشر صورة له بالزي النوبي من كواليس "الأب الروحي"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة قيدمة له من كواليس "الأب الروحي" وهو يرتدي الزي النوبي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وتلقى الفنان عددًا من التعليقات التي أبدت إعجابها بارتداءه الزي النوبي، وبالمسلسل الذي شارك في بطولته. 

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد.

وأعلن الفنان أحمد فلوكس عن تعاقده مع المخرج حسام الجوهري في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا"

نشر أحمد فلوكس صورة له، وعلق على الصورة قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا علي الله، تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري علي إخراج مسلسل" زكريا" بطولة النجم أحمد فلوكس و إنتاج شركة هالك ستوديوز، علي أن يبدأ التصوير في موعد أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل" الكهف"، و تم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل وهي 45 مليون جنيه مع مشاركة أحمد سمير سليمان شركة تريلر و مجموعة مستثمرين سعودين، دعواتكم .

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