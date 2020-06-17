أكرم توفيق: ارتداء قميص الأهلي شرف لأي لاعب.. وهذه حقيقة العودة له الموسم المقبل









أكد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، والمعار لنادي الجونة هذا الموسم بأن إدارة نادي الجونة أبلغته برغبة النادي الأحمر في عودته مرة أخرى.





وأضاف :" النادي الأهلي بيتي وشرف كبير لأي لاعب ارتداء قميصه، فأنا أحب النادي وجماهيره سواء عدت أم لا".





وأشار :"سأحاول أن أشارك بكل قوة من أجل العودة إلى النادي الأهلي، والعودة في يد الجهاز الفني وتركيزي حاليا مع نادي الجونة".





وواصل :"العودة إلى النادي الأهلي سيكون بمثابة تحقيق جزء من حلمي، فإدارة نادي الجونة أبلغتني بأن النادي الأهلي أبلغتني بأن الأهلي طلب عودتي".





وحول المنافسة مع لاعبي الأهلي في خط الوسط حال عودته :"لست خائفا من العودة ولدي الثقة في نفسي، وعندما شاركت أثبت للجميع بأنني كنت استحق فرصة المشاركة".





وعن اللعب بقوة أمام الزمالك قال :"نؤدي كل المباريات بشكل كبير، وخرجنا من النادي الأهلي لكي نؤكد بأننا لاعغبين جيدين".





وحول تأجيل أولمبياد طوكيو قال :"خبر أحزننا لأننا كنا في فترة مميزة بعد التتويج بلقب إفريقيا".





وأشار :"أخوض التدريبات مع شقيقي أحمد من خلال التمرين لمدة يومين ثم نمنح انفسنا راحة ليوم من أجل أن نكون جاهزين".





وعن رأيه في عودة النشاط الرياضي قال :"عودة النشاط هو أكل عيشنا والبعد عنها لفترة طويلة يشعر اللاعب بأن هناك نقص في حياته، وكنا ننظر إلى أن الدوري سيعود ونضع أعيننا أن نكون جاهزين في حال عودة الدوري".