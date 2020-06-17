شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: إن أدوية نقص المناعة كانت متوفرة بكميات كبيرة منذ أكثر من شهر، ولكن حالات فيروس كورونا بدأت تزداد بعد العيد.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة "عبر سكاييب"، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزارة الصحة أعلنت عن بروتوكولات علاج تشمل فيتامينات سي ود والزنك، مما جعل هناك تكالب من المواطنين عليها، مما أدى إلى سحبها من الأسواق، معلقًا: "الكمية إللي تكفي 3 أشهر خلصت في أسبوعين وثلاثة"؟





وأشار إلى أن الشركات ستضاعف إنتاجها، وسيتم ضخ الفيتامينات في الصيدليات هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المضاد الحيوي، مؤكدًا أنه سيتم ضخها بضوابط، وتحت رقابة من هيئة الدواء والتفتيش الصيدلي، وسيتم توزيع عادل على الصيدليات.





وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن وزارة الصحة والحكومة المصرية كانت سباقة في توفير الأدوية في بداية أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أنهم لديهم مواد خام ومخزون أدوية يكفي لمدة 6 أشهر.





وناشد المصريين بعدم اللجوء للأدوية والمنتجات المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الألبان والفواكه وبعض الأغذية الأخرى تغني عن اللجوء للفيتامينات المصنعة.



