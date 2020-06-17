كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر" 17يونيو كأفضل برنامج إذاعي في رمضان 2020

Advertisements





تصدر برنامج "كأس انرجي للدراما" استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الأربعاء 17 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.



وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6535صوت مايعادل 30,21% ويليه برنامج مش رمضان



ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط



أضغط هنا

اhttps://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":





مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور