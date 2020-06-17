مفاجأة صادمة.. ممثل مصري شهير يعمل في إصلاح إطارات السيارات بسبب أزمة "كورونا" (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

أعلن الفنان حسين محمد حسن، عن عودته للعمل في مهنته الأولى وهي إصلاح إطارات السيارات وذلك بسبب أزمة كورونا التي تعيشها البلاد ومن أجل لقمة العيش.

وتوجد ورشة الفنان حسين محمد في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا ويبلغ الفنان "أبوحجاج" 66 عامًا وهو متزوج وأنجب 4 أولاد.

بدأ "أبو حجاج" مسيرته الفنية من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" و"فوازير رمضان" وكانت أول أعماله السينمائية فيلم"صعيدي رايح جاي"والذي قدمه فيه الفنان هاني رمزي.

وعرف "أبو حجاح" بمظهره الضخم ودوره المتميز في مسلسل "الكبير أوي" مع أحمد مكي و"عصابة بابا وماما" مع هاني رمزي.


مفاجأة صادمة.. ممثل مصري شهير يعمل في إصلاح إطارات السيارات بسبب أزمة "كورونا" (صور)
مفاجأة صادمة.. ممثل مصري شهير يعمل في إصلاح إطارات السيارات بسبب أزمة "كورونا" (صور)
مفاجأة صادمة.. ممثل مصري شهير يعمل في إصلاح إطارات السيارات بسبب أزمة "كورونا" (صور)
مفاجأة صادمة.. ممثل مصري شهير يعمل في إصلاح إطارات السيارات بسبب أزمة "كورونا" (صور)

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