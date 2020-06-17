شاهد.. "الصحة": معظم الوفيات من المصابين بالأمراض المزمنة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة اتخذت عدد من الإجراءات التي من شانها تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر من أقل دول العالم في أعداد الوفيات مقارنة بعدد السكان البالغ 100 مليون نسمة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن معظم الوفيات من المصابين بالأمراض المزمنة وترتيبهم المصابين بالأورام ثم الجهاز الهضمي ثم مرضى الكلى والكبد، مؤكدا أن بداية من الأسبوع المقبل سيتم فتح كل العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم صرف الأدوية بدءا من الأسبوع المقبل بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس يتبعها بقية المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بحملة 100 مليون صحة لمتابعتهم، مؤكدا أن العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لا يزال مستمرا.

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة أن محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح الأقل في أعداد الإصابات على مستوى الجمهورية موضحا انه تم زيادة أعداد ساعات العمل من 7 إلى 12 ساعة لمنع التزاحم.

ولفت أن دواء هيدروكسي كلوروكين ما زال موجود في البروتوكول المصري لعلاج كورونا، مؤكدا أن اقل من 50% من المستشفيات تعمل حاليا لمواجهة كورونا ومستعدين لأي تطورات جديدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تلقى أكثر من 200 ألف طلب للتبرع الدم والبلازم، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية للوصول لأي دواء من شأنه أن يسهم في التصدي لفيروس كورونا.

وواصل، الأطقم الطبية المتقاعدة ستنضم إلى العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة.



وأردف أنه سيتم إرسال توجيه للصيدليات لعدم صرف ديكساميثازون إلا بـ"روشتة" طبية وفي الحالات القصوى مؤكدا أن هذا الدواء مفيد لمصاب كورونا فقط ولا يستخدم إلا بواسطة الطبيب.

وأوضح أنه يتم التواصل مع كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية للوصول لأي دواء من شأنه أن يسهم في التصدي لفيروس كورونا.