عبير صبرى تتصدر استفتاء الفجر اليوم 17 يونيو كأفضل ممثلة دور ثان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجرالفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي، لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الفنانة عبير صبري، قائمة استفتاء الفجر الفني اليوم الأربعاء 17 يونيو، حيث حصدت على 250295صوت بمعدل 28,16%، وجاءت في المركز الثاني الفنانة هبة مجدي.

قصة مسلسل "خيانة عهد''

تدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

أبطال خيانة عهد

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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