"القومي للبحوث الفلكية" يكشف سبب الزلزال الذي شهدته مصر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن البحر الأحمر من الأماكن حديثة الولادة، ويشهد اتساع مستمر، لافتًا إلى أن الجانب السعودي يبعد عن الجانب الإفريقي بمعدلات تتراوح من 9 ملي، لـ1.2سم سنويًا، وهذه الحركة يتولد عنها زلزل.





وأشار " القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إلى أن البحر الأحمر منذ 65 مليون سنة لم يكن موجودًا، وبشكل شبه يومي يحدث زلزال بدرجات متفاوتة بسبب اتساع البحر الأحمر.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن قوة الزلزال الذي حدث اليوم كانت فوق المتوسطة، والكثير من سكان القاهرة والصعيد وأسيوط وأسوان شعروا بالزلزال، مضيفًا أن آخر زلزل حدث اليوم في الساعة التاسعة ونصف مساءً، ولكن لم يشعر به الكثير من المواطنين.



وأضاف أن زلزل البحر الأحمر ليست من الزلازل الكبيرة المدمرة، ومعظمها من الدرجة الخفيفة، موضحًا أن منطقة المعمار حول البحر الاحمر ليست مرتفعة، وبالتالي تأثير الزلازل محدود.

هزة أرضية في مصر أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن شعورهم بهزة أرضية منذ قليل، في مناطق محافظات البحر الأحمر، والقاهرة الكبري، في حين ‏تناقلت بعض الحسابات المعنية بمتابعة حالة الطقسس أن زلزال بقوة 5.3 ريختر وعمق 10km، ضرب سواحل البحر الأحمر.

أعلنت الشبكة القومية للزلازل المصرية أنها سجلت، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر مثل سفاجا والجونة ومكادي.

وشعر به عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، فيما أعلن عدد من أهالي وسكان محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان الأدوار العليا واستمرت لعدة ثوان.

وكتب العشرات من سكان مراكز وقرى محافظة بني سويف، على حساباتهم بـ"فيس بوك" أنهم شعروا بحدوث الهزة الأرضية لبعض ثوان دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد عابدين الحاج أحد أهالى مدينة الغردقة، أن الزلزال كان قوي جدا لدرجة أن هناك بعض الأشياء تحركت بشكل ملحوظ، مضيفا أنه بدأ الشعور بالزلزال عندما تحرك الكرسى خلال جلوسه عليه.

وقال ياسر النوبى أحد أهالى مدينة الغردقة، أنه لأول مرة يشعر بزلزال، موضحًا أنه كان قوى جدا لدرجة أن فزع أولادى وكان الرعب والخوف يملأ عيونهم، داعيا المولى عز وجل أن يكون ليس له توابع.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.