إذاعة القرآن الكريم تتصدر استفتاء 'الفجر الفني' اليوم 17 يونيو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تصدرت إذاعة القرآن الكريم في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إذاعة اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، حيث حصدت 14113صوتًا، بنسبة 49,75%، وجاءت في المركز الثاني إذاعة "شعبي إف إم" حيث حصدت 39.08%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق باب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

نبذة عن إذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم مصر هي إذاعة مختصة بإذاعة القرآن والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 29 مارس 1964.

ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي.

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