نجل الشيخ المتوفى بكورونا أثناء قراءة القرآن: "له شفاعة الشهداء" (فيديو)

قال الشيخ محمد عبدالعاطي، نجل الشيخ الراحل عبد العاطي، الذي توفى بفيروس كورونا أثناء قراءته للقرآن الكريم، إن والده كان يداوم على حفظ القرآن دائمًا.





وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن والده يُعلم القرآن الكريم لأبناء إسنا، متابعًا: "والدي له شفاعة القرآن، وله شفاعة الشهداء؛ لأنه مطعون".





ودعا نجل الشيخ الراحل عبد العاطي، مصر والعالم العربي كله للدعاء إلى والده، بأن يسكنه الله فسيح جناته.





لحظات قليلة رصدها نجل الشيخ الجليل عبدالعاطى على عبد الجليل أشهر وأقدم محفظ للقرآن الكريم بمدينة إسنا، والذى يحفظ كتاب الله منذ أكثر من 60 سنة، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم فى لحظاته الأخيرة قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا فى السادسة صباح الاثنين الماضى.





وبعد وفاة الشيخ عبد العاطى عن عمر ناهز 86 سنة تحولت صفحات أهالى مدينة إسنا لدفتر عزاء على روح الشيخ الأشهر بين الأهالى بالمدينة.



