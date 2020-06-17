عاجل.. أحد نجوم مسلسل "الاختيار" يكشف لـ"الإبراشي" تفاصيل إصابته بفيروس "كورونا" (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشف الفنان علاء عرفة، عن السبب الرئيسي وراء إعلانه عن إصابته و9 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو من أجل توعية المواطنين بخطورة الفيروس، بالإضافة إلى إطلاع الآخرين على تجربته من أجل الاستفادة منها.

وأعلن" عرفة"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غالبية أفراد العائلة تماثلوا للشفاء الآن ومازالوا يلتزمون بالعزل المنزلى.

وأشار إلى أنه لا يعلم من أين تمت إصابته أو أفراد عائلته بهذا الفيروس.

وقال :"عرفة"، :"والدى أول من ظهر عليه الأعراض وكنا نعتقد أنها حساسية موسمية ولكن عندما زادت الأعراض أتبعنا الخطوات الطبية التى أكدت فى البداية أنها اشتباه إصابة بـ (كورونا) الأمر الذى جعلنا جميعاً فى الأسرة نتبع العزل المنزلى".

وأوضح "عرفة"، أن اعراض الفيروس شديدة جداً منها فقد حاستى الشم والتذوق، وارتفاع فى درجة الحرارة، وتابع:" درجة الحرارة لما توصل 40 كنا بنعمل فرح"، مشيراً إلى أن جزء من أفراد العائلة تم علاجه فى المنزل وآخرين فى المستشفى.

واعطى"عرفة"، نصيحة لكل المواطنين، وهى اتباع الإجراءات الطبية والوقائية، من أجل حماية المجتمع، كون الأمر خطير، وشديد، وفوق ما يتخيله أحد، طالبا من الجميع بإرتداء الكمامة واستخدام "الكحول".

يذكر أن آخر أعمال علاء عرفة مشاركته في مسلسل "الاختيار"، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


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