زينة تثير تساؤل متابعيها على "إنستجرام" بهذه الصورة!

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
لمياء محمد

نشرت الفنانة زينة،منذ قليل، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت اندهاش متابعيها، وسخرية البعض.

وظهرت زينة في الصورة وهي مكبة على وجهها من أعلى الدرج، وهي مرتدية فستان سهرة، وتتناثر حولها محتويات حقيبة اليد الصغيرة من أدوات المكياج، وحذاء فضي لامع ذو (كعب عال).

وأرفقت زينة الصورة مع تعليق:"امنعوا الضحك"، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها، الذين تساؤلوا عن ما إن كانت هي صاحبة الصورة أم لا، أو أنها عليها أن توضح حقيقة الموقف إن كانت الصورة حقيقية أم أنها مفتعلة.

ويشار أن مسلسل "جمع سالم"، هو آخر أعمال زينة الدرامية، والذي تدور أحداثه حول قضية التبني، والمشاكل داخل الأسرة المصرية، والتي قامت من خلاله بدور مريم، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، منهم دلال عبد العزيز وسلوى خطاب ومحمد شاهين ومحمد عادل وملك قورة وسامح الصريطي، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.

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