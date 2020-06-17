عاجل.. أول تعليق شقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل









وأشارت في نحو اخر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه" التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنهم قامو بالتحدث مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بشأن مقتنيات أحمد زكي.





ولفتت إلى أن اشرف زكي أخبرهم بوضعها في متحف لكن لم ينفذ ذلك وهذا ما جعلهم سيقومو برفع دعوى قضائية لعدم بيع أو تشويه مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.







قالت منى عطية شقيقة الفنان أحمد زكي، إن الفنان محمد رمضان لم يخبر العائلة بأنه سيجسد شخصية أحمد زكي وعلموا بالمسلسل من الصحف.