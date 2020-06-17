ريال مدريد يضغط بورقة «حكيمي» للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ في الصيف









تخطط إدارة ريال مدريد الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





مفاوضات ريال مدريد مع لوكاس هيرنانديز





تحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسئولي ريال مدريد الإسباني يرغبون في ضم الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد يخططون لحسم الصفقة أثناء تواجد هيرنانديز مع أتلتيكو، إلا أن الأخير رفض بيع نجمه إلى الجار اللدود.





وتابعت الصحيفة أن العلاقة بين ريال مدريد وبايرن متقلبة، لكن النادي الألماني مستعد للتفاوض مع الميرنجي، إذا حصل في المقابل على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند.



