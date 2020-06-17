ربيع ياسين يطالب فايلر بهذا الأمر بشأن صالح جمعة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:32 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
محمد جمال


اقترب صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق بخدماته .

وقال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موهبة كبيرة وما زال صغير السن"

وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بمنح اللاعب فرصة جديدة وأخيرة، فاللاعب ما زال صغير السن".

وأوضح: "مسؤولو الأهلي يجيبوا صالح ويقولوا دي الفرصة الأخيرة ويحمله اللاعب المسئولية، ولو تمادى في ذلك يتم الاستغناء عنه فورًا، فالنادي الأهلي لم يقف على حد".

وأضاف: "آلاف اللاعبين يتمنون ارتداء تيشيرتات الأهلي او الزمالك، وهم من يصنعون النجوم وليس العكس".

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