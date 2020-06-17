قناة Dmc تتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم الأربعاء 17 يونيو كأفضل قناة عامة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




تصدرت قناة "DMC"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، كأفضل قناة عامة، وتليها قناة المحور.


وحصلت قناة DMC على 16881صوتًا، ما يعادل نسبة 38.73% بينما حصلت قناة المحور على 13097صوتًا، ما يعادل 30,05%.



دي إم سي (dmc) هي شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل، ويذاع عليها عدد من المسلسلات والبرامج، وأبرز هذه البرا مج مساء dmc (تقديم: إيمان الحصري وأسامة كمال)، السفيرة عزيزة (تقديم: سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي)، 8 الصبح (تقديم: رامي رضوان )، لعلهم يفقهون (تقديم: خالد الجندي ورمضان عبد المعز).

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