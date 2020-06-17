الأمين المساعد للجامعة العربية يصدم الجميع بشأن الوضع الليبي (فيديو)

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن التواجد التركي في ليبيا عبارة عن اختباء خلف اتفاقات سابقة وبأهداف ومصالح شخصية لأردوغان.

: أثق أن هناك دول عربية لها تحفظات، والوضع صعب حاليا، والتجارب السابقة تؤكد أن أي دولة يحدث بها خلل ينقض عليها الصقور سواء من المنطقة أو خارجها، وما حدث في 2011 كان سببا في انهيار العديد من الدول ولكن مصر ظلت محافظة على تماسكها.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية : أثق أن هناك دول عربية لها تحفظات، والوضع صعب حاليا، والتجارب السابقة تؤكد أن أي دولة يحدث بها خلل ينقض عليها الصقور سواء من المنطقة أو خارجها، وما حدث في 2011 كان سببا في انهيار العديد من الدول ولكن مصر ظلت محافظة على تماسكها.

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه غير متفائل بتحسن الوضع في ليبيا قريبا.

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه غير متفائل بتحسن الوضع في ليبيا قريبا.





وأوضح، أن الجامعة العربية مؤمنة بالمبادرة المصرية بنسبة كبيرة، فهي تصلح أساس لتسوية سياسية، وعلى الغرب أن يتبنى ذلك وأن التدخل في الشأن الليبي يعطل مبادرة الصلح.





وأكد أن "إعلان القاهرة" الذي طرحته مصر، مؤخرا، لأجل حل الأزمة الليبية يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة فايز السراج في طرابلس، لأجل تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية.





وفي وقت سابق، حذر وزيرا خارجية مصر وفرنسا، من مغبة التدخلات التركية فى الشأن الليبي، وذلك في ظل استمرار أنقرة في إرسال المرتزقة من سوريا لدعم الميليشيات المتطرفة.





وتناول الوزيران فى إتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلًا عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي.





وتواصل تركيا إمداد الميليشيات المتطرفة في طرابلس بمسلحين سوريين كانوا يقاتلون لحساب أنقرة في سوريا.





وترسل تركيا المرتزقة عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة، وقد جرى رصد نحو ست رحلات، بين إسطنبول ومصراتة، خلال الأسبوع الماضي.



