"مسار إجباري" تحتفل بعيد ميلادها الخامس عشر بحفل غنائي أونلاين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

احتفلت فرقة مسار إجباري بعيد ميلادها الخامس عشر بطريقة استثنائية هذا العام، بمفاجأتها جمهورها العربي بحفل غنائي أونلاين في افتتاح مهرجان إحدى شركات الاتصالات في موسمه الثاني.

خطفت بها الفرقة السكندرية مسامع محبيها لملكوت موسيقاها على مدار أكثر من ساعة ونصف، قدمت خلالها 12 أغنية، تنوعت بين أعمالها القديمة والجديدة، بدأتها بأغنية "تقع وتقوم" التي حملت اسم ألبومها الثاني، وقدمت بعدها تباعا أغنيات "ماتخافش من بكرا" و"زيك أنا" بجانب أشهر أغانيها "أنا هويت" من ألبومها الأول "اقرا الخبر"، إضافة إلى تقديمها جرعة موسيقية مركزة من ألبومها الأخير "الألبوم"، تمثلت في أغنيات "صياد" و"فاكرة" و"مطلوب حبيب" ختاما برائعة "نهايات الحكاوي"، مع العرض اللايف الجديد لأحدث أغنياتها "حد تايه".

ووضعت مسار إجباري لمستها الخاصة في افتتاح حفلات الموسم الثاني من المهرجان الموسيقي الأونلاين we online music festival، الذي احتضن في نسخته الأولى توليفة من نجوم الموسيقى في العالم العربي، مثل الكينج محمد منير ودينا الوديدي وفرقة وسط البلد وعايدة الأيوبي ومغني الراب ويجز ونوران أبو طالب وفرقة ديسكو مصر وفرقة "إتش او إتش"، في أول وأكبر مهرجان موسيقي بدون جمهور احتضن 8 حفلات أسبوعية في بث مباشر على اليوتيوب.

وتطلق بذلك مسار إجباري شرارة البداية الرسمية للموسم الثاني المنتظر من المهرجان، والمقرر أن يرفع نسبة الأدرينالين لدى محبي الموسيقى على مدار الأسابيع المقبلة، باحتضانه توليفة مميزة من الحفلات، من بينها ظهور خاص لنجوم الأردن، عزيز مرقة وفرق جدل والمربع وآخر زفير.


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