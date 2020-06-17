نيوكاسل يصفع مانشستر يونايتد وليفربول ويخطف «صفقة لاتيسو»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:21 ص
لاتسيو
لاتسيو
علي خلاف

تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الثلاثاء عن تفوق مسئولي نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد وليفربول في سباق التعاقد مع الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

سباق التعاقد مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن نيوكاسل مستعد لإنفاق 135 مليون يورو إجمالا، للحصول على خدمات إيموبيلي.

وأوضحت أن نيوكاسل سيمنح لاتسيو 55 مليون يورو، بينما سيحصل إيموبيلي على راتب سنوي صافي بقيمة 8 ملايين يورو (16 مليونًا إجمالًا).

الجدير بالذكر أن عقد إيموبيلي يمتد مع لاتسيو حتى صيف 2023، ويرغب نادي العاصمة الإيطالية في تحصينه حتى صيف 2025.

ويحتل صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفًا.

ويقترب نيوكاسل من إبرام تعاقدات كبيرة، مع انتقال ملكية النادي الإنجليزي إلى صندوق الاستثمار السعودي نظير 300 مليون جنيه إسترليني.

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