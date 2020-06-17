"شديد الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة.

- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على مناطق من شمال الصعيد، تكون مثيرة للأتربة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمي 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمي 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





موعد انخفاض درجات الحرارة

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء وذروة ارتفاع الحرارة والطقس السيء تكون يوم الأربعاء.





ويرجع السبب في ارتفاع الحرارة الأربعاء إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وفقا لما أكدته وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.



