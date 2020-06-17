أحمد شوبير يكشف عن الموقف النهائي حول عودة الدوري

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:12 ص
شوبير
شوبير
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف النهائي بعودة الدوري المصري الممتاز من عدمه بعد قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.


وقال في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"الدوري سيلعب لكن ليس في 25 يوليو المقبل، وهناك حالة واحدة فقط ستجبر الجميع على إلغاؤه وهي زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع :"الأندية ترى بأنها تحتاج إلى 6 أسابيع إلى 8 أسابيع من أجل الإعداد الجيد للاعبيها ومعها كل الحق". 
وواصل :"يوم 25 محدد لعودة الدوري، ولكني لا أعتقد بأنه سيعود في هذا التوقيت، وفي الغالب الدوري سينطلق أحد أيام 3 أو 4 أو 5 أغسطس المقبل".


وأكمل :"عودة الدوري قرار تم اتخاذه نهائيا وهو قرار دولة وسيتم تنفيذه".


وأتم :"لن يكون هناك أي تغيير في الدوري، وسيتم استكماله على اللائحة التي تم إرسالها للأندية.

أخبار تهمك

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

منذ 18 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

12:43 ص

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟