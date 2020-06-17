أحمد شوبير يكشف عن الموقف النهائي حول عودة الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف النهائي بعودة الدوري المصري الممتاز من عدمه بعد قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.









وقال في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"الدوري سيلعب لكن ليس في 25 يوليو المقبل، وهناك حالة واحدة فقط ستجبر الجميع على إلغاؤه وهي زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا".





وتابع :"الأندية ترى بأنها تحتاج إلى 6 أسابيع إلى 8 أسابيع من أجل الإعداد الجيد للاعبيها ومعها كل الحق".

وواصل :"يوم 25 محدد لعودة الدوري، ولكني لا أعتقد بأنه سيعود في هذا التوقيت، وفي الغالب الدوري سينطلق أحد أيام 3 أو 4 أو 5 أغسطس المقبل".









وأكمل :"عودة الدوري قرار تم اتخاذه نهائيا وهو قرار دولة وسيتم تنفيذه".







